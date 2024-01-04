زعيم الحوثيين: الاعتداء على أفراد بحريتنا لن يبقى دون عقاب

ونؤكد وقوفنا الكامل مع الفلسطينيين عسكريا وسياسيا وماليا



هدد زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، بأن الاعتداء الذي وصفه بـ"الإجرامي" على مجموعة من أفراد قواتهم البحرية "لن يبقى دون رد وعقاب".



وأضاف الحوثي، في بيان نشره الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، على حسابه بمنصة "إكس"، أن الأمريكيين "ارتكبوا حماقتهم باستهداف مجموعة من أبطال البحرية أثناء أداء مهمتهم".



وقال الحوثي، إنه نتيجة دعمهم للفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، استهدفت الولايات المتحدة مجموعة من أفراد قواتهم البحرية فـي البحر الأحمر، مهدداً بأن "هذا الاعتداء الإجرامي لن يبقى دون ردٍ وعقاب".



وأكد الحوثي، وقوفهم بالكامل مع الفلسطينيين والمقاومة، "عسكريا وسياسيا وشعبيا ورسميا، وبالمال والكلمة والسلاح"، واصفاً جبهة اليمن "بالفعَّالة والمؤثرة على الأعداء الصهاينة اليهود؛ بدءا بالصواريخ الباليستية والمجنَّحة والطائرات بدون طيار".



كما شدد على التأثير المهم لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور عبر بحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، قائلًا: "وللتأثير الكبير لذلك على الصهاينة اغتاظ صهاينة أمريكا، الذين يشاركون بكل أنواع الـمشاركة فـي الإجرام الصهيوني بالصواريخ والقنابل والقذائف التي قدمتها الإدارة الأمريكية الصهيونية لقتل الشعب الفلسطيني، والـمشاركة بمليارات الدولارات، وبالغطاء السياسي والدعم الإعلامي، وتهديد الدول الإسلامية فـي الـمنطقة العربية وغيرها من أيِّ مساندة للشعب الفلسطيني، ومن أيِّ تعاون إنساني حتى بالغذاء والدواء".



ودعا زعيم جماعة الحوثيين اليمنيين إلى الخروج، غداً الجمعة، في مظاهرات ومسيرات كبرى، تأتي في مقدمتها صنعاء، قائلاً إن ذلك يأتي من أجل أن "يُسْمِع الشعب اليمني العزيز صوته وكلمته لكل العالم، في ثباته على موقفه الإيماني والأخلاقي والإنساني فـي نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يرتكب الصهاينة اليهود بحقه جرائم الإبادة الجماعية، ويدمِّرون مدنه ومساكنه فـي غزة بشكل كامل، ويتفننون فـي ممارسة أبشع الجرائم ضده".



وأضاف الحوثي، في بيانه، أن "الجرائم البشعة والشنيعة أثارت كل ذوي الضمائر الحية، وصرخت من هولها الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وفـي المقدِّمَة شعبنا العزيز، الذي كان بإيمانه وشهامته وكرامته وعزته وشجاعته أوَّلَ الشعوب تحركًا وخروجًا؛ لإعلان المساندة لشعب فلسطين المظلوم، والأكثر حضورا فـي الساحات والمظاهرات".