• عبدالحي: ماض في طريقي لحين صدور قانون يحفظ حقوقنا

أعرب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عن تفهمه لغضب الأطباء الشديد والمبرر من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة التي كان مقررا عقدها الجمعة الماضي 3 يناير 2025، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال عبد الحي، في رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية:" أشهد الله أنني كنت أكثركم حرصا على انعقادها بحضور عدد تاريخي من أعضاء النقابة، للدفاع عن مهنتنا التي تتعرض لتهديد شديد، بسبب القانون الجائر على حقوقنا وحقوق مرضانا".

وأضاف نقيب الأطباء: "اتخذت القرار الصعب والمؤلم ولكن الضروري بتأجيل الجمعية العمومية لأن أمانكم الشخصي عندي أهم من أي اعتبار، وروح أي واحد من أولادي أهم وأغلى من أي هدف نصل له".

وتابع: "بالإضافة لظهور شواهد لاستجابة مرجوة من الجهات المعنية لرأيكم الواضح وحصولنا على بعض المكاسب التي نريد أن نعظمها".

وشدد على أن "قوة النقابة من قوة التفافكم حولها وغضبكم المبرر يجب أن يوجه اتجاها صحيحا لدعم موقف الأطباء عموما والنقابة لتحقيق باقي مطالبنا بعيدا عن أي اعتبارات شخصية"، مضيفا: "ماض في طريقي لحين صدور قانون يحفظ حقوقنا".

وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت فى بيان لها، تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، والتى كان مقرر عقدها، أمس الجمعة، لمناقشة ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.