رئيس الطائفة الإنجيلية: إنجاز السنوات الـ 5 الماضية في تقنين الكنائس يعادل 200 سنة

أشاد القس آدريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بقانون بناء وتقنين الكنائس، مشددا أنه نقلة نوعية مهمة في مصر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، الطائفة الإنجيلية في مصر لديها 1500 كنيسة لمختلف المذاهب وعددها 19 مذهبا؛ منها 530 كنيسة مقننة، و970 غير مقننة.

وأضاف أن القانون يشمل الكنائس وبيوت المؤتمرات، لافتا إلى تقدم الطائفة الإنجيلية خلال عام 2017 بطلبات لتقنين 970 كنيسة و100 بيت مؤتمرات.

وأشار إلى تقنين 565 كنيسة وبيت مؤتمرات خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: «عمرنا حوالي 200 سنة في مصر، تقريبا ما حصلنا عليه من ترخيص رسمي في 200 سنة، بالقانون الجديد أخذنا زيه في 5 سنين، يعني في 5 سنوات تم تقنين ما قنن بالنسبة لنا في 200 سنة».

وتوقع أن يتم تقنين جميع الكنائس المتبقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، أو حتى قبل ذلك، مشيرا إلى أن القانون يحدد مدة زمنية واضحة لطلب ترخيص الكنيسة وحالات اللجوء إلى القضاء.

وأكد أن القانون ينص على عدم غلق أي كنيسة حتى لو كانت في مكان غير مناسب، إلى حين توفير مكان بديل وإعداده ككنيسة.

وأشاد بالقانون، معتبرا إياه منصفا ويحقق الاحترام والمساواة والتقدير لجميع المواطنين، ويجعل المواطنة فعلا على أرض الواقع.