قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح جهود حقوق الإنسان، معتبرة أنه يأتي في أهمية تتجاوز التقارير الدولية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أنها تطلع على جميع التقارير الدولية الصادرة بشأن مصر، معقبة: «أنا مشكلتي الأساسية هي أن حقوق الإنسان هي التي ستحقق السلم والأمن والعدل المستدام الذي يستند إلى قناعة ورضا المواطن».

وتابعت: «رضا المواطن لن يتحقق إلا إذا شعر بالمساواة وإن كلنا زي بعض، وإن حقه سيأخذه، وليس من ينظر إلى الأعلى يتعب؛ لكن حقوق الإنسان بتنزل لأضعف فرد تمسك بيده وترفعه بكرامة إلى مستوى أكبر شخص».

وأشارت إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية هو أهم ثروات مصر، متابعة: «هناك إدراك لقيمة الاستثمار في البشر، وحتى نستثمر فيهم فعلينا أن نفكر في الطفل الفقير المولود في قرية نائية أو زاوية، بأن يحصل على نفس جودة تعليم من منطقة راقية ويخرج لنا زويل ونجيب محفوظ، بدل ما يطلع مكسور ومهزوم، وقتها ولا تفرق معايا أي تقارير غربية، المهم أولادي عندهم إحساس إنهم تحت النظر».

وشددت على أن المجتمع المدني هو قلب أي دولة، قائلة: «أي وطن، لو منحت فيه الاهتمام لأولادك ولا يهمك أي تقارير خارجية بتقول إيه، هو عنده مصالح براحته؛ لكن أنا عارفة المطلوب مني، وأنا بضع أولادي في عينيا».