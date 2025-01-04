لم يبد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي انزعاجا من الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، مساء الجمعة، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب 5 يوليو بالجزائر "لم نخسر في دوري الأبطال منذ فترة طويلة، والمباراة بشكل عام كانت حادة جدا، والمنافس قدم مستويات جيدة رغم أن فرصهم محدودة".

وأضاف المدرب السويسري "الهدف الذي دخل مرمانا جاء في توقيت صعب، وكان يجب تجنبه، ولكن موقف الأهلي في المجموعة لن يتأثر كثيرًا بالخسارة، ونسعى بكل قوة للتأهل للدور التالي".

وأشار كولر في ختام تصريحاته "الأهلي خاض المباراة بأسلوب مختلف عن اللقاء، الذي جمع الفريقين في القاهرة، وفقدنا الكرة كثيرًا، ولم نؤد بالشكل الذي اعتدنا عليه".

ويعتلي الأهلي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلفه بلوزداد 6 نقاط ثم أورلاندو بايرتس (5 نقاط) قبل مباراته مع ستاد أبيدجان الإيفواري.