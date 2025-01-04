 بايدن يُكرم ميسي بأعلى وسام في أمريكا

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قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تكريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، ومنحه أعلى وسام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لـ صحيفة نيويورك تايمز وقناة CBS نيوز الأمريكية، سيمنح الرئيس جو بايدن ميسي وسام الحرية الرئاسي.

أوضحت الصحيفة أن هذا الوسام هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ليونيل ميسي صاحب الـ (37 عاما) ضمن صفوف إنتر ميامي منذ صيف عام 2023 عندما انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة انتقال حر.

ونجح ميسي في التتويج مع الفريق الأمريكي بلقبي كأس الدوريات ودرع الجماهير.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الجاري 2025 مع تقارير تشير إلى أن نية النادي الأمريكي في توقيع عقد جديد معه حتى صيف 2026 الذي يشهد احتضان أمريكا لكأس العالم مع كندا والمكسيك.