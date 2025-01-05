ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية لا يسعى لتشكيل الحكومة خلال الفترة القصيرة المقبلة

قال الدكتور ضياء رشوان عضو الهيئة التأسيسة لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب لا يسعى أن يكون خلال الفترة القصيرة المقبلة مُشكلًا للحكومة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحزب عندما يكون داخل البرلمان في حين أن الحكومة القائمة ليست حكومته، فيكون من حقه أن يقول للحكومة نعم أو لا.

ولفت إلى أنه إذا كانت هناك أحزاب ترى الموالاة المطلقة أو المعارضة المطلقة فهو حق لها، لكنه أشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية يستهدف تغيير الصورة الحالية.

وردًا على سؤواله عما إذا كان يرى أن البرلمان الحالي قائم لتمرير القوانين أم هناك أفضل، أوضح رشوان أن أي برلمان يصدر بيانات ودراسات حول أدائه، كما أن مراكز البحوث تقوم بنفس الأمر.

ونوه بأن البرلمان الحالي كان من الممكن أن يؤدي بشكل أفضل مما أداه بكثير، لكن تابع: «البرلمان لا يتم تشكيله من الهواء، لكنه يأتي في سياق سياسي واجتماعي».

وأوضح أن البرلمان جاء في فترة لم تكن هناك جسور سياسية في مصر، وأنه جاء في وقت لم تكن الحياة السياسية فيه بأحسن أحوالها، وهو ما قد يكون قد أثّر على أداء البرلمان.

وعبر عن طموحه أن تكون الفترة المقبلة تشهد أداء برلمانيًّا أفضل باعتبار أن الشعب المصري يستحق أفضل مما يتم تقديمه.