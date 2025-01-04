أعلن مسئولو البيت الأبيض الأمريكي عن اختيار ١٩ من المؤثرين العالميين في مجالات عديدة لمنحهم وسام الحرية الرئاسي الأمريكي، تقديرا لمجهودهم واسهاماتهم في تقديم الرخاء والأمن والقيم الفريدة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اليوم السبت بمقر البيت الأبيض.

يأتي على رأس هؤلاء الفنان دينزل واشنطن ومايكل جي فوكس والمغني بونو، وايقونتي الموضة آنا وينتور ورالف لورين، بالإضافة إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، ولاعب الكرة الشهير ليونيل ميسي، وعدد آخر من المؤثرين والعلماء في مجالات العلوم والمالية.

يأتي هذا التكريم في إطار آخر مهام يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل مغادرته للمكتب هذا الشهر استعدادا لتولي الرئيس الجديد دونالد ترامب لمهام عمله.