مقتل 4 أفراد من الشرطة الباكستانية في هجومين مسلحين

قُتل 4 من أفراد الشرطة الباكستانية في هجومين مسلحين نفذهما مجهولون في إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، الأحد، أن مجهولين كانوا على متن دراجات نارية أطلقوا النار على أفراد شرطة المرور في منطقة لاكي مروات.

ونقلت القناة عم مصادر في الشرطة، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر الشرطة.

وفي حادث مشابه، قُتل شرطي في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا نتيجة إطلاق نار من قِبل مجهولين.

وأفاد بيان صادر عن شرطة المنطقة، أن الهجوم وقع أثناء مغادرة الشرطي منزله متوجها إلى عمله.

وتزايدت الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان في الفترة الأخيرة، وتتركز بشكل خاص في إقليمَي "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان" المتاخمين لأفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية هجمات في الإقليمين.

كما تتهم إسلام أباد، حركة طالبان الباكستانية بتخطيط هجمات انطلاقا من أفغانستان، لكن السلطات الأفغانية ترفض هذه الادعاءات.