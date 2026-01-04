توقع المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، رفض الطلبات التي تقدمت بها شركات المحمول الأربع لزيادة أسعار كروت الشحن، بسبب ارتفاع أسعار السولار والطاقة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»: «أتوقع أن الجهاز سيرفض هذه الطلبات»، عازيًا ذلك إلى أن موافقة الجهاز على زيادة كروت الشحن خلال العام الماضي، لا سيما وأنه ظل حوالي ثلاث أو أربع سنوات دون إقرار أي زيادات.

وأوضح أن الجهاز لا يوافق للشركات على زيادات سنوية، وإنما يترك الأمر لعام أو لعامين، حتى يرى أن الظروف تسمح بزيادة أسعار كروت الشحن.

وأشار إلى أن القرار يرجع إلى سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وليس للشركات، مؤكدا: «حاليًا لا توجد أي زيادة».

ونوه أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح المستخدم رصيدًا للمكالمات بقيمة حوالي 60 جنيهًا، موضحا أن الفارق البالغ 40 جنيهًا يتمثل في استقطاعات ضريبية وخدمية، وعلى رأسها «ضريبة القيمة المضافة» التي تصل إلى «أكثر من 20%»، بالإضافة إلى «رسوم خدمات» أخرى.