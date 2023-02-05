سوريا: نتعاون مع الأمم المتحدة ومكتبها في جنيف على أساس الحياد

أكد حيدر علي أحمد مندوب سوريا الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حرص بلاده على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على أساس الحياد والموضوعية بعيداً عن أي تسييس.

وشدد السفير السورى -وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية بمناسبة تقديم أوراق اعتماده إلى تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف- على التزام سوريا بصفتها دولة مؤسسة للمنظمة الأممية بأهداف ومقاصد الميثاق وبالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

من جانبها، أكدت فالوفايا حرصها واهتمامها المهني بالوضع في سوريا، وفي العمل المتواصل مع مندوب سورية الدائم في جنيف لإيجاد حلول مستدامة تخدم مصالح الشعب السوري.