مبادرة ثلاثية بين الإمارات وفرنسا والهند للاهتمام بالطاقة والتغير المناخي

أعلنت الإمارات وفرنسا والهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها.

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات، وكاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، والدكتور سوبرامنیام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجیة في الھند، أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، إن هذه المبادرة ستكون بمثابة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) العام الجاري.

وتم الاتفاق على أن تسعى البلدان الثلاثة إلى التركيز على القضايا الرئيسية مثل التلوث الناتج عن المنتجات البلاستيكية الذي تستخدم لمرة واحدة، والتصحر.

وستسعى الدول الثلاث أيضا إلى توطيد تبادل الآراء حول التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية، وكذلك بشأن تدابير مكافحة أي جائحة تحدث في المستقبل.

وستعمل كل من الإمارات وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية كمنصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.