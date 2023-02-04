شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، بدء برنامج ملتقى النشىء لتلاميذ المدارس، برعاية وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمدرسة نجع شبانة برفح.

وقال وكيل الوزارة إن هذا البرنامج من ضمن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار الاهتمام بالنشىء وترسيخ مفهوم الانتماء، وتنمية القيم السامية والأخلاق الحميدة لهم، وإعداد جيل لديه القدرة على التفكير الابداعي للمشاركة في التنمية والحفاظ على النسيج الوطني، وتعظيم القيم الأصيلة الصالحة وبث روح التعاون والتسامح فى نفوس أبنائنا الطلاب، وتشجيع الطلاب على العمل التعاوني كفريق جماعى واحد والتنافس الحر بين الطلاب.

وأضاف رضوان أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم اختيار مدرسة بكل إدارة تعليمية، وستنفذ خلال الفترة من ٤ حتى ٩ فبراير، حيث بدأ تنفيذه اليوم بمدرسة نجع شبانة بإدارة رفح التعليمية، من 10 صباحا حتى 5 مساءا، ويتضمن البرنامج ورش ثقافية وفنية، وأنشطة رياضية ومسابقات متنوعة، وفقرات حرة، وسيقام حفل الختام وتوزيع الشهادات يوم الأربعاء ٨ فبراير، وذلك طبقا للجدول المعد لذلك، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.