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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بسلخ إحدى الدواب النافقة في الشرقية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بسلخ إحدى الدواب النافقة بجانب أحد المجاري المائية بالشرقية.

وبفحص الفيديو، أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بسلخ الحيوانات النافقة لبيع جلودها بقصد تحقيق الربح المادي، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.