 لبيع جلودها.. القبض على المتهمين بسلخ إحدى الدواب النافقة في الشرقية - بوابة الشروق
السبت 4 فبراير 2023 2:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

لبيع جلودها.. القبض على المتهمين بسلخ إحدى الدواب النافقة في الشرقية

مصطفى عطية
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 1:53 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 1:53 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بسلخ إحدى الدواب النافقة في الشرقية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بسلخ إحدى الدواب النافقة بجانب أحد المجاري المائية بالشرقية.

وبفحص الفيديو، أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بسلخ الحيوانات النافقة لبيع جلودها بقصد تحقيق الربح المادي، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك