تقارير: بولندا تدرب جنودا أوكرانيين على دبابات ليوبارد

بدأت بولندا بالفعل تدريب أفراد أوكرانيين على تشغيل دبابات قتال ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2"، حسبما نقلت تقارير إعلامية عن وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البولندي، ردا على تقارير إعلامية ألمانية، قالت إن العديد من دول الناتو تتراجع عن وعودها بتسليم ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، أمس الجمعة، أن بلاشتشاك، سافر إلى كييف لمناقشة خطط لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

وقال الوزير إن بولندا تدرب بالفعل جنودا أوكرانيين في بولندا على استخدام تلك الدبابات.

وأضاف أنه في حين أنه لم يكن من الممكن بعد تحديد مقدار الوقت الذي سيتطلبه ذلك بالضبط، إلا أنها "لن تكون مسألة أيام وليس شهور"، بل "مسألة أسابيع".

وستتم مناقشة طرق تسليم الدبابات نفسها مع حلفاء الناتو في اجتماع بمنتصف فبراير الجاري، حسبما قال بلاشتشاك للقيادة الأوكرانية في كييف.

فيما قدم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف والرئيس فولوديمير زيلينسكي، الشكر لوزير الدفاع البولندي، على دور بلاده الرئيسي في جعل تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا ممكنا.

ويشار إلى أن بولندا واحدة من أبرز حلفاء أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه كييف مواجهة الجيش الروسي خلال الحرب بينهما.

ودعت كييف مرارا إلى الحصول على أسلحة ثقيلة بأعداد أكبر من الحكومات الغربية، لكن كثيرا منها تردد قبل أن تبدي التزامها بذلك بعد أشهر من المناقشات حول مسألة توفير دبابات قتالية حديثة.