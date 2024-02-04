سوليفان: الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد المسلحين المدعومين من إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتخذ "المزيد من الإجراءات" ضد المسلحين المدعومين من إيران ردا على هجوم مميت بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، وذلك بعد تنفيذ عشرات الضربات في العراق وسوريا الأسبوع الماضي.

وأضاف سوليفان لمحطة "إيه بي سي نيوز": "كانت هذه بداية ردنا، سيكون هناك المزيد من الخطوات. بعض هذه الخطوات سيُرى، والبعض الآخر قد لا يرى. ولكن سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات للرد على الموت المأساوي لأفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الشجعان".

وتنفي إيران الضلوع في الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الانتقامية الإضافية قد تصعد التوترات مع إيران، قال سوليفان إن هذا "أمر الولايات المتحدة مستعدة له".