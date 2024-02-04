 سوليفان: الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد المسلحين المدعومين من إيران - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سوليفان: الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد المسلحين المدعومين من إيران

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:52 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتخذ "المزيد من الإجراءات" ضد المسلحين المدعومين من إيران ردا على هجوم مميت بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، وذلك بعد تنفيذ عشرات الضربات في العراق وسوريا الأسبوع الماضي.

وأضاف سوليفان لمحطة "إيه بي سي نيوز": "كانت هذه بداية ردنا، سيكون هناك المزيد من الخطوات. بعض هذه الخطوات سيُرى، والبعض الآخر قد لا يرى. ولكن سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات للرد على الموت المأساوي لأفراد الخدمة الأمريكية الثلاثة الشجعان".

وتنفي إيران الضلوع في الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الانتقامية الإضافية قد تصعد التوترات مع إيران، قال سوليفان إن هذا "أمر الولايات المتحدة مستعدة له".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك