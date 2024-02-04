أعلن العشرات من طلبة جامعة براون في ولاية رود ايلاند الأمريكية، الإضراب عن الطعام، لمطالبة إدارة الجامعة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لدولة الاحتلال التي تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتتكون المجموعة المضربة من طلاب فلسطينيين، ويهود، وآخرين من مجموعات داعمة للقضية الفلسطينية، تطالب إدارة الجامعة بإدراج ملف سحب الاستثمارات على جدول أعمالها المقرر في الـ8 و9 من الشهر الحالي والتوصية بسحب الاستثمارات من الشركات التي تسهل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب الطلاب، إدارة الجامعة بالاستجابة للدعوات المتزايدة لآلاف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس لسحب الاستثمارات بعد نحو 120 يوما من الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على تعزيز وقف إطلاق النار الفوري والسلام الدائم في المنطقة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل.