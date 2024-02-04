الرئيس الألماني يشيد بالرئيس الناميبي الراحل جينجوب



أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بالرئيس الناميبي الراحل حاجي جينجوب باعتباره رجل دولة ترك أثرا في بلاده.

وأكد شتاينماير اليوم الأحد، أن جينجوب سلك "مسار المصالحة مع ألمانيا، على الرغم من العبء الثقيل لتاريخنا" وذلك في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الألماني قبل أكثر من مئة عام في ناميبيا الحالية". ولفت شتاينماير إلى أن بلاده ستظل "ملتزمة بمسار المصالحة مع ناميبيا ومعالجة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا".

وكتب الرئيس الألماني، في برقية عزاء إلى أرملة جينجوب أن "ناميبيا فقدت رجل دولة كبيرا ومؤثرا"، وتحدث عن نضال الرئيس الراحل على مدار عقود من أجل "تحرير ناميبيا من نير الفصل العنصري". وقال إن جينجوب " شكل دستور بلاده الديمقراطي وأصبح أول رئيس وزراء لناميبيا بعد الاستقلال".

وأوضح شتاينماير، أن "التعاون مع حاجي جينجوب، كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لبلادي". وتابع: "قبل ثلاثة أشهر فقط، تحدثنا على الهاتف حول تقدم عملية المصالحة وكان مليئا بالأمل في إنجاز البيان المشترك بنجاح".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت قوة استعمارية في مستعمرة "جنوب غرب إفريقيا الألمانية" والمعروفة حاليا باسم ناميبيا من عام 1884 إلى عام 1915 وقمعت الانتفاضات ضد حكمها بقسوة. وخلال حروب هيريرو وناما من عام 1904 إلى عام 1908، جرى ارتكاب جريمة إبادة جماعية واسعة النطاق، وهي تُعتبر أول جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين. ويقدر المؤرخون أن حوالي 65,000 من أصل 80,000 هيريرو وعلى الأقل 10,000 من أصل 20,000 ناما، لقوا حتفهم في هذه الأحداث.

وفي عام 2021، اعترفت ألمانيا بارتكابها لهذه الجرائم كجريمة إبادة جماعية، غير أن اتفاق المصالحة والمدفوعات التعويضية المقدرة بمبلغ 1ر1 مليار يورو من ألمانيا لمشاريع التنمية في ناميبيا، تجمد في الوقت الراهن.

يرجع السبب في ذلك إلى رفض الحكومة الألمانية التفاوض المباشر مع ذوي الضحايا بشأن التعويضات الشخصية.

ويتمثل موقف الحكومة الألمانية حاليا في تفاوض ألمانيا مع حكومة ناميبيا، التي تُمثل ناميبيا بموجب القانون الدولي.

ومن المقرر أن تُستخدم المساعدات المالية المخصصة على مدى فترة طويلة في مشاريع التنمية في مناطق هيريرو وناما.