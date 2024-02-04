وزير الري: سحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو ملاحظات أعمال تأهيل الترع

- المرور الدوري على عمليات تأهيل الترع الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالجودة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة



- إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من المبادرة يتضمن تاريخ النهو المقرر ونسب التنفيذ وموقف الاستلام



- متابعة كل الإدارات لأعمال تطهير الترع والمصارف ونهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كل المحطات بكفاءة



- الإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية



- الالتزام بضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى وصرفها للمتميزين فقط طبقاً للنسب المحددة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو الملاحظات الموجهة إليهم، ومشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كل الملاحظات، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.



كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال.



كما شدد الدكتور سويلم على قيام كل الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كل الأعمال قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أى ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كل المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.



وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.



كما استعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.



وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقاً للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى من عدمه.



وأشار إلى تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.





