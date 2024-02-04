ألمانيا: تعطل بعض رحلات في شركة ديسكفر المملوكة للوفتهانزا بسبب إضراب الطيارين

تعطلت اليوم الأحد بعض الرحلات لشركة الطيران الخاصة بالمقاصد السياحية وقضاء العطلات "ديسكفر إيرلاينز" المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية بسبب إضراب الطيارين لمدة 48 ساعة احتجاجا على الأجور وظروف العمل.

وتعمل شركة ديسكفر ايرلاينز التي كانت تُعرف حتى سبتمبر الماضي باسم يورووينجز ديسكفر، على تقديم خدمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى إلى وجهات سياحية شهيرة باستخدام 24 طائرة.

وكانت الشركة أعلنت قبل الإضراب أن من المتوقع تسيير 90٪ من رحلاتها المجدولة ذات المسافات القصيرة والمتوسطة من فرانكفورت في الوقت المحدد خلال الإضراب، مشيرة إلى أن هذه النسبة ستصل إلى حوالي 30٪ فقط من الرحلات طويلة المدى المجدولة.

وتم اليوم على سبيل المثال إلغاء أو تأجيل رحلات ديسكفر من فرانكفورت إلى إسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة، لكن الرحلات المنطلقة من ميونيخ واجهت قدرا أقل من المشاكل حيث تولت المجموعة الأم لوفتهانزا تسيير هذه الرحلات.

كان الإضراب بدأ اليوم ومن المقرر أن يستمر حتى مساء غد الاثنين. ويعد هذا هو الإجراء العمالي الثالث من قبل طياري ديسكفر، وذلك بعد إضراب دام خمس ساعات قبل عيد الميلاد وتوقف عن العمل دام 24 ساعة في الشهر الماضي.

وتحاول نقابة الطيارين الألمان (كوكبيت) إبرام أول اتفاق جماعي مع الشركة التي تأسست قبل عامين ونصف ويقع مقرها في فرانكفورت وميونخ.

وتعتبر النقابة أن المفاوضات مع أرباب العمل قد توقفت، مشيرة إلى أنها تستخدم الإضراب الذي نظمته مجددا كوسيلة أخيرة نظرا لعدم تحقيق تقدم في المحادثات.

يذكر أن مجموعة لوفتهانزا التي تدير شبكة من شركات الطيران، تجري حاليا مفاوضات حول عقود العمل مع موظفي العديد من شركاتها. وكان مضيفو الطيران وموظفو الخدمات الأرضية هددوا بالفعل بالدخول في إضراب في شركة الطيران الرئيسية لوفتهانزا.