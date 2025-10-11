سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، ملامح عقليته الهجومية قبل بداية مشواره مع المارد الأحمر.

قدم الأهلي مدربه الدنماركي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، وذلك بعد توقيع عقد لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2027.

وتولى توروب المسؤولية بعد 5 مباريات قاد خلالها عماد النحاس قيادة الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الإسباني، خوسيه ريبيرو.

ويستعد المدرب الدنماركي لأول تجربة في مشواره التدريبي خارج قارة أوروبا.

وبسؤاله عن عقليته الهجومية، رد توروب في رسالة مصورة عبر الصفحة الرسمية للأهلي، قائلا "السيطرة والإمتاع، والنجاح".

وأضاف "سمعت وقرأت الكثير عن الأهلي ولكن شعرت بمدى عظمة النادي بمجرد وصولي إلى هنا".

وتابع "لقد أعطاني محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لمحة عن تاريخ الأهلي وعظمة النادي والإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة".

وأتم توروب كلمته المصورة "هذه أول زيارة لي إلى مصر والقاهرة، ولكن قرأت الكثير عن هذه المدينة، ومتشوق للغاية للتعرف على أرجاء القاهرة".

ويستهل المدرب الدنماركي مشواره مع الأهلي بمواجهة إيجل نوار، في بوروندي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.