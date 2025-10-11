ميدفيديف لزعيم كوريا الشمالية: بوتين يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع بيونج يانج

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات بين بلاده وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية).

وقال ميدفيديف، خلال اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، الأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونج أون، أثناء زيارة للعاصمة بيونج يانج: "أود أن أنقل إليكم تحيات رفيقكم، الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يولي أهمية بالغة للتطوير الشامل لعلاقاتنا الثنائية.. إننا نُقدِّر القرارات التي اتخذتموها فيما يتعلق بتطوير هذه العلاقات".

وأشاد ميدفيديف، بموقف بيونج يانج من العملية العسكرية الروسية الخاصة، موضحًا: "موقف حزب العمال الكوري وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من العملية العسكرية الخاصة يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا".

وأضاف: "ستبقى بطولة الجنود الذين دافعوا عن أرضنا (في مقاطعة كورسك)، وهبّوا لنجدتنا، محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد. وقد عزز هذا عمليًا روابط شعبينا لسنوات طويلة، وأُضيف إلى كنز علاقاتنا الثمين".

واختتم قائلًا: "علاقاتنا مبنية الآن على أساس قانوني متين – وهو معاهدة التحالف، ونعتقد أننا سنواصل بناء علاقاتنا على هذا الأساس".