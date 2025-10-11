مدبولى: الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل



- رئيس الوزراء يتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور

- الجامعة تقدم 26 برنامجًا أكاديميًا متطورًا صُممت وفق أحدث النظم العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية

في إطار جولته اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، حيث كان في استقباله كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

وأكد مدبولي، الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعليم الجامعي في مصر، ولاسيما في مجال إنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مُشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية لبرامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر وجهة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى تصدير المعرفة للخارج.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكاملاً بالفعل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية؛ من أجل تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، بحيث تكون لدينا برامج دراسية حديثة لطلابنا تواكب متطلبات العصر، طبقاً لأحدث النظم التعليمية الدولية في هذا المجال.

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، جاء بفضل الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف استيعاب الإقبال المتزايد على منظومة التعليم العالي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية، مُؤكدًا أن هذه الجامعات تُمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل تفقده للجامعة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح على الماكيت من الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حول مكونات الجامعة، والذي أوضح فيه أن جامعة بنها الأهلية تقع في قلب مدينة العبور بمحافظة القليوبية على مساحة 40 فدانًا، وتضم 9 كليات تشمل: الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الاقتصاد وإدارة الأعمال، علوم الحاسب، الفنون البصرية والتصميم، والطب البيطري وعلوم الطاقة.

وأشار السعيد، إلى أن الجامعة أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (369) لسنة 2022 لتضم في بدايتها سبع كليات، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (344) لسنة 2023 بإضافة كليتين جديدتين، ليصل عدد الكليات إلى تسع. مُؤكدًا أن الجامعة بدأت الدراسة فعليًا منذ العام الأكاديمي 2022/2023، وتواصل التوسع ببدء الدراسة تدريجيًا في الكليات الجديدة حتى العام 2025/2026 الذي يشهد اكتمال منظومة البرامج الأكاديمية بالجامعة.

وأضاف أن الجامعة تقدم 26 برنامجًا أكاديميًا متطورًا صُممت وفق أحدث النظم العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مُؤكداً أن الجامعة تسعى من خلال برامجها الأكاديمية وشراكاتها الدولية إلى توفير تعليم بمعايير عالمية يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليًا نحو 8500 طالب وطالبة، مع مخطط استيعابي مستقبلي للوصول إلى 15 ألف طالب وطالبة.

وخلال تفقد الحرم الجامعي، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح من الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أوضح فيه أن الحرم الجامعي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية ليكون جامعة ذكية من الجيل الرابع، توفر بيئة تعليمية حديثة تُشجع على الإبداع والبحث العلمي التطبيقي، ويضم 10 مبانٍ رئيسية تشمل، المبنى الإداري الذي يضم المكاتب الرئيسية ومسرحًا حديثًا مجهزًا لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات، وعدد6 مبانٍ أكاديمية تضم قاعات دراسية ومعامل متخصصة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية الذي يُعد عقل الجامعة ومركزها البحثي، مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، ومبنيين للورش الهندسية والتطبيقية لخدمة البرامج العملية، إلى جانب المنطقة الترفيهية ومجمع الملاعب والمسرح الروماني والمكتبة المركزية التي تحتوي على أحدث المصادر الرقمية والورقية.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددًا من معامل كلية الهندسة في مبنى (G) والذي يضم معمل ديناميكا الموائع، ومعمل الشبكات، ومعمل الروبوتات، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات لدعم الجانب العملي والتطبيقي لطلاب الكلية.

وأدار مدبولي، حواراً ودياً مع احدى الطالبات المتواجدات بمعمل الموائع، حيث ناقش معها طبيعة الجهاز الذي تعمل عليه ودوره وقدراته، كما قدم الطلاب في معمل الروبوتات نموذجاً لأحد الروبوتات المتخصصة في الكشف عن المتفجرات لدعم مجال الحماية المدنية، بالإضافة إلى روبوت آخر يمثل نموذجاً لغواصة تعمل على تنظيف الخزانات من الشوائب، وكذا نموذج محاكاة مصغر لخط إنتاج معتمد على الروبوتات في التصنيع.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن جامعة بنها الأهلية تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتسعى لتخريج شباب يمتلكون الفكر الابتكاري والقدرة على التفاعل مع تحديات العصر، لتكون الجامعة بالفعل منارة للعلم والإبداع والتميز الأكاديمي في مصر والمنطقة.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مبنى (A) الذي يضم قاعات المحاضرات والقاعات الدراسية الحديثة، حيث تحدث إلى الطلاب والطالبات المتواجدين بقاعة محاضرات تخصص العلاج الطبيعي، مؤكداً حرصه خلال تواجده بجامعة بنها الأهلية على الاستماع لآرائهم حول الجامعة الأهلية كنموذج، والذي انطلقت فكرته من حرص الدولة على وجود نمط جديد للتعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة، بحيث يوفر جودة تعليمية عالية ومتميزة بعدد طلاب أقل وبتكلفة تناسب الأسر متوسطة الدخل، لافتاً إلى أن هذه الفكرة لاقت إقبالاً كبيراً في ظل البرامج المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات.

ومن جهتهم، أكد الطلاب والطالبات أن الجامعة تستمع لآرائهم وتحرص على تنمية مهاراتهم وشخصياتهم، كما توفر مستوى عاليا من الجودة التعليمية ومناهج دراسية تعد الأفضل في مصر، فضلاً عن توفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلين بقدرات عالية على توصيل المعلومات واستخدام أساليب التدريس الحديثة.

وفي ختام جولته بالجامعة، وجه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، بدراسة وجود تخصص لتصنيع الحلي والمجوهرات في جامعة بنها أو باحدى الجامعات التكنولوجية المتخصصة، لتعمل على استقبال الطلاب المبدعين المبتكرين من خريجي مدرسة "ايجيبت جولد"، حيث أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه يوجد بالفعل برنامج مشابه بالجامعة يجري العمل عليه حالياً لاستكمال اللوائح الخاصة به بهدف خدمة الطلاب خريجي مدارس صناعة الحلي والمجوهرات.