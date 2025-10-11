 الأرصاد السودانية تصدر إنذارا برتقاليا.. وتحذر من أمطار غزيرة في 4 ولايات - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 4:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الأرصاد السودانية تصدر إنذارا برتقاليا.. وتحذر من أمطار غزيرة في 4 ولايات

الخرطوم - (د ب أ)
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 4:12 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 4:12 م

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، اليوم السبت، من سقوط أمطار غزيرة وعواصف في أربع ولايات، وأصدرت إنذارًا برتقاليًا بدرجة خطورة عالية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إنها أصدرت إنذارًا باللون البرتقالي بدرجة خطورة عالية في كلٍّ من وسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، وجنوب ولاية غرب كردفان، وجنوب ولايتي شرق وجنوب دارفور، حيث يُتوقَّع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان عالٍ للمياه في المناطق المنخفضة والأودية.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأمطار والعواصف الرعدية متوقعة بين عصر اليوم وحتى وقت متأخر منه تقريبًا، محذّرة من عبور مجاري المياه سريعة الجريان مشيًا أو ركوبًا، مهما بدت ضحلة.

وشدّدت الهيئة، على المواطنين بضرورة تجنّب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه، وتشجع المواطنين على اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء على أهبة الاستعداد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك