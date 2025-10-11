حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، اليوم السبت، من سقوط أمطار غزيرة وعواصف في أربع ولايات، وأصدرت إنذارًا برتقاليًا بدرجة خطورة عالية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إنها أصدرت إنذارًا باللون البرتقالي بدرجة خطورة عالية في كلٍّ من وسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، وجنوب ولاية غرب كردفان، وجنوب ولايتي شرق وجنوب دارفور، حيث يُتوقَّع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان عالٍ للمياه في المناطق المنخفضة والأودية.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأمطار والعواصف الرعدية متوقعة بين عصر اليوم وحتى وقت متأخر منه تقريبًا، محذّرة من عبور مجاري المياه سريعة الجريان مشيًا أو ركوبًا، مهما بدت ضحلة.

وشدّدت الهيئة، على المواطنين بضرورة تجنّب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه، وتشجع المواطنين على اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء على أهبة الاستعداد.