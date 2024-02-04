مصدر قيادي بحماس ينفي رفض مقترحات وقف إطلاق النار

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نفى مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، صحة الأخبار المتداولة حول رفض الحركة لمقترحات وقف إطلاق النار.

وطالب المصدر القيادي الإعلام بالحذر، "وعدم الوقوع بشرك الإعلام الإسرائيلي الذي يهدف لإرباك الشارع الفلسطيني"، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد قريبا".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في تقارير بأن حماس من غير المرجح أن تقدم ردا الليلة على اقتراح صفقة الرهائن الذي قدمته لها مصر وقطر.

ورجحت تقارير صحفية أن حماس تميل إلى قبول الصفقة، وربما تكتفي بضمانات الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكنها تصر على اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيدفع قدما بمقترح للإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق الأوسطية الخامسة مصر وقطر، اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.