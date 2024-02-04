لبنان يعرب عن قلقه من انتهاك سيادة سوريا والعراق جراء الهجمات الأمريكية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، عن "عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين"، في إشارة إلى هجمات أمريكية على الدولتين.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها إن هذا هو "موقفها المبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق وأن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه".

ودعت الوزارة الى "ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول"، وطالبت "بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل ضروري لوقف التصعيد، بهدف التوصل الى حل سياسي يقوم على أساس قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

كانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات على سوريا والعراق أول أمس الجمعة ردا على هجوم شنته مجموعات مسلحة مدعومة من إيران على موقع امريكي على الحدود الأردنية يوم الأحد الماضي ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حمّل "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسئولية مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة.

وتعهد بايدن "بمحاسبة كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها"،