وزيرة التنمية الألمانية تواصل اليوم جولتها في الشرق الأوسط

تواصل وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، اليوم الأربعاء، جولتها في الشرق الأوسط بالاطلاع على وضع المسيحيين في المناطق الفلسطينية.

كما تعتزم الوزيرة، في يومها الثاني من الجولة التحدث مع أقارب الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ولا يزال هناك 50 محتجزا في قطاع غزة، ومن المرجح أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ومن بين أمور أخرى، تخطط الوزيرة للقاء الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، والذي زار قطاع غزة في يوليو الماضي عقب هجوم إسرائيلي على كنيسة كاثوليكية.

ووفقا للخطط الحالية، ستلتقي الوزيرة مدير وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال ميجور غسان عليان.

ويتعين على الجهات المانحة الأجنبية التنسيق الوثيق مع هذه الوحدة؛ لتنفيذ مشاريع التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي اليوم الأول من الجولة، التي ستشمل أيضا الأردن والسعودية، زارت الوزيرة الضفة الغربية، حيث انتقدت بشدة عنف المستوطنين، وجددت دعوة الحكومة الألمانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وكان الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة محور محادثات الوزيرة أمس، مع السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأكدت العبلي رادوفان، تنسيق جهود مع المستشارية الألمانية للإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.