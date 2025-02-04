مقتل جنديان إسرائيليان وإصابة آخرين إثر إطلاق نار قرب طوباس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جنديان إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء عملية إطلاق نار، صباح اليوم الثلاثاء، قرب حاجز تياسير العسكري شمالي الضفة، فيما استشهد المنفذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن منطقة تياسير شهدت اشتباكات وقعت بين أحد المقاومين وجنود الاحتلال، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووصل المنفذ الحاجز العسكري قرب تياسير، وتحصن داخل برج للمراقبة، وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز تياسير جنوب شرق جنين واستدعى قوات إضافية إلى المنطقة.

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستشهد وأصيب 21 فلسطينيا في سلسلة خروقات بدأت من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وامتدت نحو الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة إضافة إلى محور نتساريم وسط القطاع.