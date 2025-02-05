صحة دمياط: استفادة 276 ألف سيدة من خدمات تنظيم الأسرة العام الماضي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن نجاح إدارة تنظيم الأسرة في تقديم خدمات متميزة خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المنتفعات 276032 سيدة، منهن 272287 حصلن على وسائل تنظيم الأسرة، بإجمالي 78510 سيدات للحماية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الإدارة قدمت العديد من الخدمات ومنها صرف 42613 عبوة حبوب أحادية، و162835 عبوة حبوب مركبة، 10574 لولبًا (هرموني ونحاسي)، و108560 واقيًا ذكريًا، 49959 كبسولة إمبلانون، و45387 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 24561 عبوة أقراص موضعية.

واستفادت 2846 سيدة من خدمات العيادات المتنقلة التي قامت بـ256 طلعة، وتم صرف 3022 سنة حماية، كما قدم الطبيب الزائر خدماته لـ11811 سيدة خلال 503 زيارات، مع صرف 13847 سنة حماية.

فيما تم تنظيم 888 ندوة داخلية وخارجية و9112 ندوة في نوادي المرأة، إضافة إلى 347952 زيارة منزلية من الرائدات الريفيات.

كما تم تدريب الأطباء والممرضات والرائدات من خلال 45 دورة تدريبية، إذ بلغت نسبة تركيب اللولب بعد القيصرية 50.2%، وتم تنفيذ 4 حملات قومية، و68 زيارة إشرافية لرفع كفاءة وجودة الخدمة.

وتواصل الإدارة جهودها لتحسين الخدمات الصحية وتوعية الأسر بأهمية تنظيم الأسرة في إطار جهود مديرية الصحة بدمياط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بناءً على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.