الدفاع المدني الفلسطيني: نعمل على إنقاذ امرأة وأطفالها من تحت أنقاض منزل في مخيم جنين

أجرت فرق الدفاع المدني في جنين، اليوم الثلاثاء، عمليات بحث ومحاولة إنقاذ لعائلة تحت ركام منزلها في مخيم جنين.

وقال مدير الدفاع المدني في جنين العميد عبد اللطيف أبو عمشة، لوكالة «وفا»، إن طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة من المواطنين بوجود أصوات وصراخ تحت أنقاض منزل في حي الدمج في مخيم جنين، فتوجهت فرق الدفاع على الفور إلى المكان وباشرت بمحاولة إزالة الأنقاض وتبين وجود امرأة وثلاثة أطفال تحت ركام المنزل.

وأكد أنه جرى الحديث مع السيدة والتأكد من وجودها مع ثلاثة أطفال، وأنهم جميعاً على قيد الحياة، مشيرًا إلى ضرورة العمل بأقصى سرعة على إنقاذ حياتهم.

وأشار إلى استحالة دخول أي من آليات الحفر ورفع الأنقاض إلى محيط المنزل، حتى صغيرة الحجم، بسبب كمية الدمار الكبيرة في شوارع المخيم وطرقه وعند مداخله.

ولفت إلى أن العمل جار على إزالة الركام بوساطة الأيدي والأدوات البسيطة، مؤكدًا أنه «سيتم نشر التفاصيل كافة فور إنقاذهم من تحت الأنقاض».