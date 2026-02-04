مديرية تعليم الإسكندرية تطلق الملتقى الأول لتأهيل قيادات التعليم الفني وتعزيز الأداء المؤسسي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الملتقى الأول لتأهيل القيادات وتعزيز الأداء المؤسسي في التعليم الفني.

وجاء الملتقى في إطار الشراكة والتوأمة بين كلية التربية بجامعة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم، بهدف تطوير وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في مختلف تخصصات التعليم الفني، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأقيمت فعاليات الملتقى بقاعة المؤتمرات بكلية التربية على مدار يومين، الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير 2026، بحضور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من قيادات التعليم والجامعة، من بينهم حسن عابدين، عميد كلية التربية، وسالم عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم، ونجلاء سليم، وكيل المديرية، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، وعبد الحميد المصري، مدير عام التعليم العام، وصباح مكاوي، نقيب المعلمين بإدارة وسط التعليمية، فيما أدار فعاليات الملتقى هاني عبد الرحيم، مسؤول التدريب للتعليم الفني.

وتناول الملتقى مجموعة من الموضوعات والمحاور التي تستهدف تأهيل القيادات التربوية، وتعزيز مفاهيم القيادة الفعالة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل مدارس التعليم الفني، بما يتماشى مع خطط تطوير التعليم وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التدريبية التي تدعم القيادات التعليمية وتعمل على بناء كوادر مؤهلة قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الفني.

من جانبه، أكد عربي أبو زيد، أن الملتقى يعكس اهتمام الدولة المصرية المتنامي بالتعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وقاطرة البناء والتقدم، مشيرًا إلى أهمية برامج التدريب العملي في إعداد المعلمين وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف أن منظومة التعليم الفني في مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في ظل اهتمام القيادة السياسية بمختلف نوعياته: "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي والتعليم المزدوج، باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر".