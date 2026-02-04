متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل يختتمون مشاركتهم بمعرض الكتاب بوررشتي الديكوباج والأثاث في مصر القديمة

اختتم متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل مشاركتهم في فعاليات معرض الكتاب فى دورته 57، أمس الثلاثاء بتنظيم ورشتي عمل عن الديكوباج والأثاث في مصر القديمة.

والديكوباج هو الفن باستخدام المناديل الورقية المزينة مع الغراء على سطح من الفخار ويستخدم الأطفال باستخدام الفرشاة مع الغراء بلصق المناديل على السطح.

بينما ورشة الأثاث في مصر القديمة، وهو نشاط worksheet للأطفال، فتعرض أهمية الأثاث عند المصري القديم وتنوع أشكاله، وأيضا أنواع الأخشاب المستخدمة في صنع الأثاث، وكيف كان المصري القديم يقوم باستيراد الأخشاب من البلدان المجاورة، ويقوم الطفل بتلوين كرسي الملك وأيضا يقوم بحل كلمات متعلقة بالأثاث.

وشاركت المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة بفاعليات متميزة في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب 2026، التي أقيمت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس حتى 3 فبراير.

شهد جناح الطفل بصالة 5 إقبالا غير مسبوق، مقدما ورشا تفاعلية فنية، علمية، وتاريخية، ومسرحًا للعلوم، بهدف بناء الوعي الثقافي للأطفال.

وهدفت الفعاليات إلى تعزيز القدرات الإبداعية للطفل، نشر الوعي البيئي، وتنمية المهارات الفنية، مع التركيز على الربط بين الترفيه والتعلم.