المقاولون العرب يضم أحمد أولاد باهية نجم المتلوي التونسي

في صفقة قوية أتم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح إجراءات ضم اللاعب التونسي أحمد بن الطاهر أولاد باهية من فريق نجم المتلوي التونسي وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع اللاعب على عقد لمدة موسمين ونصف بداية من يناير الحالي، بحضور المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم مدير الكرة بعد إنهاء الاتفاق رسميا مع النادي التونسي.

واستلم النادي البطاقة الدولية للاعب الذي خضع للكشف الطبي بنجاح ليتم قيده في قائمة الفريق.

أحمد بن الطاهر أولاد باهية من النجوم البارزين في الدوري التونسي ومن أفضل المواهب في البطولة ويبلغ من العمر 25 عاما ويلعب في مركز الجناح الهجومي وقدم مستويات مميزة وكان هداف فريق نجم المتلوي التونسي في كافة البطولات وانضم من قبل لمنتخب تونس.