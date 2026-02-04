شن حملات مكثفة للنظافة وتمهيد الطرق بمركز سنورس في الفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة محمد فتحي إمام، تنفيذ حملاتها الموسعة بعدد من قرى المركز والمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات تمهيد عدد من الطرق والشوارع بقرية مطرطارس، ورفع المخلفات وتمهيد طريق فيديمين/ الفيوم بنطاق الوحدة المحلية لقرية فيديمين.

كما نفذت الوحدة المحلية بسنهور القبلية حملة لرفع تجمعات الأتربة والمخلفات بمنطقة مقابر سنهور، وأعمال نظافة بطريق عزبة جاب الله ومداخل عدد من العزب والتوابع.

فيما واصلت وحدة منشأة بني عتمان جهودها في رفع المخلفات وتنظيف وتنسيق أحواض الأشجار بطريق الفيوم/ القاهرة بنطاق القرية.

وفي مدينة سنورس، شهدت الشوارع والميادين الرئيسية حملات صباحية ومسائية مكثفة لرفع الأتربة والمخلفات ورفع الإشغالات، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

كما واصل قسم الكهرباء بالوحدة المحلية تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من المناطق على طريق الفيوم/ القاهرة، إضافة إلى الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع عبد السلام عارف بمدينة سنورس، لضمان توفير مستوى إنارة آمن ومناسب للمواطنين.