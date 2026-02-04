شن حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بقنا لضبط المخالفات البيئية

شنت الإدارة العامة لشئون البيئة في محافظة قنا، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من العيادات والمراكز الطبية بمدينة قنا، وأسفرت عن رصد بعض المخالفات وتحرير 3 إنذارات لمنشآت لم تستوفِ المستندات المطلوبة الخاصة بالتراخيص.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على العيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل، وكل المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، ومراجعة جميع الاشتراطات القانونية والصحية بها.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة إحكام الرقابة على كل المنشآت الصحية، والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات المنصوص عليها، ومتابعة أعمال التخلص الآمن من النفايات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل المخالفين دون تهاون أو تقصير.

من جانبها، أوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، بتنسيق مشترك بين الإدارة العامة لشئون البيئة ومديرية الشئون الصحية، لضمان استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لممارسة النشاط.

وأشارت صلاح، إلى أنه تم المرور على 5 منشآت طبية، ما بين عيادات "مخ وأعصاب، وأطفال، وحضانات، ومعامل تحاليل"، والتي أسفرت عن رصد بعض المخالفات، مشيرة إلى أنه جارٍ تحرير 3 إنذارات للمنشآت التي لم تستوفِ المستندات المطلوبة الخاصة بالتراخيص.

وتابعت مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أنه سيتم إرسال محضرين مخالفة بيئية، ومخاطبة شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم قيام بعض المنشآت الطبية بفصل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات العادية، وعدم وجود تعاقد رسمي مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من تلك النفايات.

وأكدت استمرار تكثيف هذه الحملات الدورية بكل مراكز المحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة أو تضر بالبيئة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.