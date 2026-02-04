تساقط الثلوج الكثيفة يتسبب في 35 وفاة في اليابان خلال أسبوعين

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء أن الثلوج الكثيفة التي تساقطت على شمال اليابان خلال الأسبوعين الماضيين تسببت حتى الآن في وفاة 35 شخصا على مستوى البلاد، من بينهم أشخاص تعرضوا لأزمات قلبية مفاجئة أو سقطوا أثناء إزالة الثلوج.

وحتى اليوم الأربعاء، تأثرت 15 مقاطعة بهذه الأحوال الجوية القاسية، حيث قدر ارتفاع تراكم الثلوج في أكثر المناطق تضررا بنحو مترين (5ر6 أقدام).

وسُجل أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالثلوج في مقاطعة نيجاتا الواقعة شمال اليابان، وهي منطقة تشتهر بزراعة الأرز، حيث بلغت 12 حالة وفاة، من بينها رجل في الخمسينيات من عمره عثر عليه منهارا على سطح منزله في مدينة أوونوما في 21 يناير.

وفي مدينة ناجاوكا، شوهد رجل في السبعينيات من عمره منهارا أمام منزله، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته. ويعتقد أنه سقط من سطح المنزل أثناء قيامه بإزالة الثلوج، بحسب حكومة مقاطعة نيجاتا.

وحذر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية من أن الخطر قد يتزايد رغم تحسن الطقس نسبيا، إذ سيؤدي ذوبان الثلوج إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية وتحوّل الطرق والأسطح إلى أماكن زلقة وخطرة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا للصحفيين: "يرجى إيلاء أقصى درجات الانتباه للسلامة، وارتداء الخوذ الواقية أو استخدام حبال الأمان، خصوصا أثناء إزالة الثلوج".