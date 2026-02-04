سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد شاب مساء اليوم الثلاثاء، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي رياض عيد لـ"وفا"، ارتقاء الشاب سعيد الشيخ متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن، والتي أدت لحدوث تهتك في الكبد.

وأضافت الوزارة أن 3 مواطنين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

وكان مراسل "وفا" قد قال إن 6 مواطنين أصيبوا منهم 3 بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وسيدة بعد دهسها من قبل سيارة عسكرية خلال اقتحام المدينة.