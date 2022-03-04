رئيس أوكرانيا: من المؤسف أن المساعدات الأمريكية تأخرت لما بعد اندلاع الحرب

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قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إنه من المؤسف أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تأخرت لما بعد اندلاع الحرب.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" فجر اليوم الجمعة.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن روسيا تتفوق على كييف جوا.

ونقلت وسائل إعلام عن كوليبا قوله مساء الخميس: "يجب على شركائنا اتخاذ قرار الآن وتزويدنا بالطائرات المقاتلة".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.