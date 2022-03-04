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حتى لا أندم.. صلاح يتحدث عن حياته بعد كرة القدم

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:36 م

كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأنه لن يندم بعد اعتزاله كرة القدم، مشيرا إلى أنه يمنحها كل شيء حاليا.

وقال صلاح في حواره مع قناة دي إم سي: «حاليا أعطي كرة القدم كل شيء حتى لا أندم في يوم من الأيام أني "كان نفسي أعمل كذا" واعتبرها صفحة وأغلقت».

وأضاف: «والدي كان أكثر شخص مؤمن بموهبتي، لا أريد أن أظلم والدتي، لكنها كانت تخاف علي».

وأكمل: «نمت خلف بوابة نادي المقاولون في أحد المرات ومرة أخرى نمت على أرض ملعب النادي».

وأتم: «كنت مستعد في ذلك التوقيت لأي شيء من أجل تحقيق هدفي وهو المبيت ثم الذهاب لمران المقاولون في اليوم التالي».


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