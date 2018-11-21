ألمانيا: سنعمل على تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الخميس، أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، ولكنها لن تكون طرفا في النزاع.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن هابيك قوله إن "أوكرانيا في حالة حرب، وقررنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس أيضا بالوسائل العسكرية، أي توريد الأسلحة".



وأضاف: "ستتم دراسة الطلبات الجديدة وفقا للقانون ومعالجتها في وزارتي، وفي هذا الصدد لسنا طرف في الصراع".



في سياق متصل، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بإنهاء التمييز ضد الروس والبيلاروسيين الموجودين حاليا في ألمانيا، في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.



واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.