قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إن بلاده تدعو روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وأضاف في جلسة طارئة لمجلس الأمن، الجمعة، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحلى بالحكمة ويتوخى نهجًا دبلوماسيًا، لافتًا إلى أن بلاده تشجع روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار شواغل الطرفين.

ورأى أنّ الأزمة الأوكرانية تشهد تطورات معقدة، مشدّدًا على أهمية نزع فتيل الحرب والعودة إلى مسار التسوية السياسية.

ولفت المندوب الصيني إلى أن المحطة النووية زابوريجيا تعمل بشكل آمن.

ويعقد مجلس الأمن، وقت كتابة هذه السطور، جلسة طارئة بعد القصف الروسي الذي تضررت منه محطة زابوريجيا النووية فجر الجمعة، وأثار مخاوف من كارثة نووية وصفتها كييف بأنه حال حدوث ستفوق كارثة تشيرنوبل بأكثر من عشرة أضعاف.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.