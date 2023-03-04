أطلقت الشركة المنتجة لفیلم ابن الحاج أحمد، البوستر التشويقي للعمل، وهو من بطولة نجم الكومیدیا شیكو، والمنتظر عرضه في موسم عید الفطر المبارك.

وظهر في البوستر النصف الأعلى من رأس شیكو بشكله الجدید الذي یختلف بشكل كبیر عن جمیع أعماله السابقة، بشعر طویل ومجعد مقصوص من الجانبین ومصبوغ باللون البرتقالي.

یمثل فیلم ابن الحاج أحمد البطولة المنفردة الأولى لشیكو بعد عدد كبیر من التجارب الناجحة التي اشتھر من خلالھا الثلاثي الذي یضم أحمد فھمي وھشام ماجد كان آخرھا فیلم الحرب العالمیة الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائیة مع النجم ھشام ماجد كان آخرھا فیلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبیرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

یعود شیكو في فیلم ابن الحاج أحمد للتعاون مع مخرج الكومیدیا معتز التوني، بعد تجربة ناجحة في مسلسل اللعبة، وفیلم الكومیدیا الذي حقق نجاحا كبیرا سمیر وشھیر وبھیر. یشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سید رجب ورحمة أحمد ومصطفى غریب وصبري فواز ومحمد لطفي وعایدة ریاض، والفیلم من تألیف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة.