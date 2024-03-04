قصف إسرائيلي بقذائف فوسفورية على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقذائف فوسفورية بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لطيرانه الحربي في المنطقة الحدودية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن قصفا فوسفوريا ودخانيا يطال الجهة الشرقية لبلدتي حولا ومركبا المشرفتين على وادي هونين ومستعمرة مرغليوت.

‏وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب وعلى علو منخفض، يترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق الساحل الجنوبي بين سواحل صور والقليلة وصولا الناقورة.

وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بئر المصلبيات على المدخل الشمالي لبلدة حولا في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأوضحت أن قوات إسرائيلية أطلقت النار في الهواء وعلى مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني بقضاء مرجعيون.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدات الناقورة والظهيرة ومروحين، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على (بلدة) خلة وردة المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، التي تعرضت هي أيضا لعدة غارات.