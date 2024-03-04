جامعة سيناء تعزي أسرة طالب الصيدلة بعدما عثر على جثمانه بأحد الشواطئ

تقدمت جامعة سيناء بخالص التعازي لأسرة طالب كلية الصيدلة أحمد سالم محمد عبد القادر المقيد بالفرقة الخامسة فرع العريش، موضحة أنه بتاريخ يوم 26 فبراير أخطرت إدارة الجامعة أن الطالب متغيب من مساء اليوم السابق واستدعت زملاءه بالسكن للسؤال عن الطالب والتحقق من حضوره لمحاضرات يوم الإثنين من عدمه.

وتوجه ولي أمر الطالب إلى قسم الشرطة وتم عمل محضر بتغيب الطالب، وتم العثور في يوم 27 فبراير على ملابس وهاتف الطالب على "شاطئ عام" بمدينة المساعيد، وبتاريخ اليوم الأحد الموافق 3 مارس تم العثور على جثمان الطالب بمنطقة أبو صقل بجوار محطة تحلية المياه، وذلك بحسب ما ذكرته الجامعة.

وقالت إنه وعلى الفور توجه وفد من إدارة جامعة سيناء لمستشفى العريش العام لمتابعة الإجراءات ومساندة أهل الطالب المتوفي وتقديم المساعدة والخدمات اللازمة، ولا تزال تحقيقات النيابة العامة جارية في الحادث لمعرفة الأسباب، كما يتابع وفد من إدارة جامعة سيناء الموقف من خلال التواجد في المستشفي لتقديم الدعم اللازم لأسرة الطالب.