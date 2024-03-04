مدير فيوتشر لـ ناصر ماهر: «زمن اللعب على مشاعر الجماهير انتهى»

وجه هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، رسالة إلى ناصر ماهر، لاعب الفريق السابق والمنتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما أشاد هيثم عرابي بلاعبي الفريق بعد الفوز على الهلال الليبي والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر فاز على الهلال الليبي 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وقال هيثم عرابي في تصريحات إذاعية عبر «راديو هيتس»: «أداء مودرن فيوتشر مع تامر مصطفى يتطور بشكل كبير، بعد أن وضع يده على معظم الأمور الفنية داخل الفريق، رغم أن جدول مباريات مودرن فيوتشر في الدوري غير عادل وتعرضنا للظلم التحكيمي أمام سموحة».

وأضاف: «هناك صدمة داخل مودرن فيوتشر من تصريحات ناصر ماهر، وحاولت احتواء اللاعب رغم المشاكل المفتعلة منه أثناء تواجده مع الفريق، وهو لم يتنازل عن مستحقاته من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك».

وأتم: «نصيحتي لـ ناصر ماهر أن زمن اللعب على مشاعر الجماهير انتهى وركز في الملعب، رابطة الأندية عليها عقد اجتماعات مستمرة مع الأندية من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد».