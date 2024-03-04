أقام مهرجان مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة لدورتة الـ 25 ندوة للدكتور ناجي فوزي؛ لمناقشة كتابه "مُدخل إلى دراسات السينما التسجيلية".

وتحدث ناجي عن أهم ملامح فصول كتابه، وحرص على تقديم شراح وافِ للجمهور يبين من خلاله الفرق بين الفيلم التوثيقي والوثائقي.

وقال دكتور فوزي ناجي، إن الكتاب يحتوي على ندوات وحلقات بحث تتصل بالتأريخ للسينما التسجيلية، مع سرد وافِ لنشأتها ومواقعها، ويضم النواحي الأكثر تدقيقاً في البحوث والدراسات والتأريخ، وجزء عن تاريخ السينما التسجيلية، ويتحدث فيه عن تجارب السينما التسجيلية المصرية حتى وصل إلى 17 مصدرا للسينما التسجيلية.

وأكد أنه في أحد الفصول ركز على الاجتهادات النقدية وحدد فيها ماهية الفيلم التسجيلي ودراسات الفيلم التسجيلي، وأيضاً عن التقويم المباشر له.

كما تحدث ناجي فوزي عن الاهتمام النقدي وعرض دراسات موثقة عن الفيلم التسجيلي مثل فيلم "ألفية القاهرة"، وفيلم "نيل الأرزاق"، الذي يعد أول فيلم تسجيلي له وكان بدون تعليق صوتي.

كما أوضح للحضور الفرق بين الفيلم التوثيقي والفيلم الوثائقي، قائلا: الفيلم التوثيقي هو الذي يتناول الوقائع لأول مرة مثلما فعل المخرج أحمد رشوان الذي قام بعمل فيلم عن الحرب كنوع من التوثيق، أما الفيلم الوثائقي هو الذي يعتمد على وثائق سابقة، مثلما فعل الدكتور مدكور ثابت الذي قام بعمل مجموعة من الأفلام الوثائقية لتكون مرجعاً ومصدراً للأفلام الجديدة".