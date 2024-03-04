 دمى فلسطينى.. أهالى قنا يتفاعلون مع سرديات فلسطينية فى مسرح الجنوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دمى فلسطينى.. أهالى قنا يتفاعلون مع سرديات فلسطينية فى مسرح الجنوب

سرديات فلسطينية فى مسرح الجنوب
سرديات فلسطينية فى مسرح الجنوب
حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:46 ص

تفاعل جمهور قنا مع عرض "سرديات فلسطينية " المشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مسرح الجنوب،، و الذى تستمر فعالياته حتى 6 مارس، وتنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.

وقدم الحكواتى الفلسطينى عبد الرؤوف عسقول، ساعة كاملة من المتعة، تناول خلالها حكايات عن التراث الفلسطينى، والذى يعد ثروة ضخمة من الأدب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافية والفنون التشكيلية والطقوس الدينية، والحكايات، والأمثال، والأحاجي والألغاز، والألعاب الشعبية، والأكلات، والملابس، والدبكة، والأغاني، والموسيقى الشعبية.

وانتهى العرض بإذاعة أغانى من التراث الفلسطينى رقص عليها الجمهور فى المسرح المكشوف، وقدم عسقول الشكر لمصر على دورها الملموس فى الأحداث الأخيرة.

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