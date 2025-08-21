شركات بريد أوروبية تقيد خدمة الطرود المرسلة إلى أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركة البريد الرسمية النمساوية، قريبا قبول شحنات الطرود الصادرة إلى الولايات المتحدة على أساس محدود للغاية؛ بسبب لوائح الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وأعلنت هيئة البريد النمساوية، اليوم الخميس، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لن يتم التعامل مع المزيد من شحنات البضائع حتى إشعار آخر.

وأعلنت شركات البريد في بلجيكا والدول الإسكندنافية، مؤخرا عن إجراءات مماثلة.

ووفقا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم إلغاء الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية للبضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وسيتم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 80 و200 دولار على كل بند.

وأفاد البريد النمساوي، بأنه تم تغيير الإجراءات الجمركية غير أنه لا توجد معلومات كافية عن الإجراءات اللازمة.

وأضاف: "يشكل تشديد اللوائح هذا تحديات كبيرة لجميع شركات البريد حول العالم عند شحن البضائع إلى الولايات المتحدة".