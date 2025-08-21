البحرية الإيرانية تطلق أول تدريبات عسكرية لها منذ انتهاء حربها مع إسرائيل

ذكر التلفزيون الإيراني الحكومي، اليوم الخميس، أن إيران أطلقت أول تدريبات عسكرية لها منذ انتهاء حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، حيث أطلقت سفن البحرية صواريخ على أهداف في البحر في خليج عمان والمحيط الهندي.

ورغم أن مثل هذه التدريبات تعتبر روتينية في الجمهورية الإسلامية، فإن تدريبات "الاقتدار المستدام 1404" تأتي في الوقت الذي تحاول فيه السلطات في إيران إظهار القوة في أعقاب حرب شهدت تدمير إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي وقصف منشآت نووية ومواقع أخرى.

وذكر تقرير التلفزيون الحكومي الإيراني، أن السفن البحرية ستطلق صواريخ كروز على أهداف وتستخدم طائرات مسيرة فوق المياه المفتوحة.

ولم يبث التلفزيون، أي لقطات من التدريبات على الفور.

ويبدو أن البحرية الإيرانية، التي يقدر قوامها بنحو 18 ألف فرد، تجنبت أي هجوم كبير خلال حرب يونيو الماضي.

ومنذ نهاية الحرب، أكدت إيران، بشكل متزايد على استعدادها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي في المستقبل.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أمس الأربعاء، إن البلاد زودت قواتها بصواريخ جديدة.

وأضاف نصير زادة: "قواتنا مستعدة لاستخدام هذه الصواريخ الجديدة بفعالية، ردا على أي مغامرة محتملة من قبل العدو".