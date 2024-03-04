الرئيس الفلسطيني يصل إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى الجمهورية التركية، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال «أبو مازن» على أرض المطار، عدد من المسئولين الأتراك والسفراء العرب وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفلسطيني خلال زيارته بنظيره والقيادة التركية، في إطار المشاورات السياسية التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وقال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة القضية الوطنية، على ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنصّل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقات والأسس التي أقيمت عليها عملية التسوية السياسية.

وأشاد السفير مصطفى بالعلاقات الفلسطينية التركية، التي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في المجالات كافة، مشيرا إلى أن تعزيزها وتطويرها سيكون على أجندة الرئيس عباس خلال لقائه نظيره التركي وكبار المسئولين الأتراك.

ويرافق «أبو مازن» في الزيارة كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.